《综述》德国抵制要欧央行加强干预的压力,称无一次性解决危机的办法

* 促使欧洲央行采取更多行动的压力攀升

* 梅克尔呼吁保持耐心,称没有"一击即中"的解决办法

* 德国央行总裁拒绝扩大购债规模

* 市场因降评疑虑而下挫

路透柏林/法兰克福12月14日电---德国总理及央行总裁敦促欧洲坚持更严格的预算纪律,不要奢求一次性解决方案,此前金融市场认定又一次欧盟峰会未能解决欧债危机.

德国总理梅克尔及央行总裁魏德曼分别发表了讲话,抵制要求欧洲央行果断干预阻止危机升级的压力.

梅克尔周三对国会表示,要解决债务问题需要花费数年时间,而不仅是几个星期,但"如果我们拥有必要的耐心和坚忍,如果我们不让逆境压倒,如果我们持续向建立财政及稳定联盟的方向努力",那麽欧洲将更为强大.

"德国政府一直明确表示,欧债危机不会一次性解决.没有这样一击即中的办法,"她称.