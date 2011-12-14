《综述》德国抵制要欧央行加强干预的压力,称无一次性解决危机的办法

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
* 促使欧洲央行采取更多行动的压力攀升
* 梅克尔呼吁保持耐心,称没有"一击即中"的解决办法
* 德国央行总裁拒绝扩大购债规模
* 市场因降评疑虑而下挫
路透柏林/法兰克福12月14日电---德国总理及央行总裁敦促欧洲坚持更严格的预算纪律,不要奢求一次性解决方案,此前金融市场认定又一次欧盟峰会未能解决欧债危机.
德国总理梅克尔及央行总裁魏德曼分别发表了讲话,抵制要求欧洲央行果断干预阻止危机升级的压力.
梅克尔周三对国会表示,要解决债务问题需要花费数年时间,而不仅是几个星期,但"如果我们拥有必要的耐心和坚忍,如果我们不让逆境压倒,如果我们持续向建立财政及稳定联盟的方向努力",那麽欧洲将更为强大.
"德国政府一直明确表示,欧债危机不会一次性解决.没有这样一击即中的办法,"她称.
欧洲央行中的重量级人物魏德曼明确反对增加购买问题欧元区国家债券,称自己并非现有的有限度购债方案的支持者,甚至方案的支持者们也日益表示怀疑.
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
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