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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 22:11 BJT

〔表格〕美国10月整体资本净流出488亿美元,9月修正为净流入650亿美元

路透华盛顿12月15日电---美国财政部周四公布,美国10月整体资本净流出488亿美元,9月修正後为净流入650亿美元.

截至10月中国持有1.1341万亿(兆)美元美国公债,9月持有1.1483万亿美元.

截至10月日本持有9,790亿美元美国公债,9月持有9,568亿美元.

以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):

10月 9月 8月

月度资本净流入 -48.8 65.0 85.0

民间 -7.0 78.6 54.3

官方 -41.9 -13.6 30.7

外资净买入长期证券 -8.6 55.4 43.2

通过换股等非交易途径买入-13.4 -12.9 -10.9

通过交易途径净买入 4.8 68.3 54.0

外资净买入长期美国证券 2.6 65.6 62.3

民间 10.1 28.3 70.9

官方 -7.5 37.3 -8.7

外资净买入长期美国证券:

美国公债 7.6 84.4 60.1

美国机构债 3.7 7.2 8.8

美国股票 2.9 -19.5 -6.5

美国公司债 -11.6 -6.5 -0.2

主要外国投资者持有的美国公债:

中国大陆 1134.1 1148.3 1137.0

日本 979.0 956.8 936.6

英国 408.4 421.6 397.2

石油出口国家 226.2 229.9 236.3

巴西 209.1 206.2 210.0

加勒比海金融中心

(Carib Bnkng Ctrs) 175.2 172.9 161.2

台湾 150.1 149.3 150.3 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI](完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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