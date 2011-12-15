〔表格〕美国10月整体资本净流出488亿美元,9月修正为净流入650亿美元

美国热股：自由港将降低印尼采矿活动，股价下跌
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
路透华盛顿12月15日电---美国财政部周四公布,美国10月整体资本净流出488亿美元,9月修正後为净流入650亿美元.
截至10月中国持有1.1341万亿(兆)美元美国公债,9月持有1.1483万亿美元.
截至10月日本持有9,790亿美元美国公债,9月持有9,568亿美元.
以下为财政部公布的美国国际资本流动报告(TIC)的详细数据(如未说明单位均为10亿美元,数据未经季节调整):
10月 9月 8月
月度资本净流入 -48.8 65.0 85.0
民间 -7.0 78.6 54.3
官方 -41.9 -13.6 30.7
外资净买入长期证券 -8.6 55.4 43.2
通过换股等非交易途径买入-13.4 -12.9 -10.9
通过交易途径净买入 4.8 68.3 54.0
外资净买入长期美国证券 2.6 65.6 62.3
民间 10.1 28.3 70.9
官方 -7.5 37.3 -8.7
外资净买入长期美国证券:
美国公债 7.6 84.4 60.1
美国机构债 3.7 7.2 8.8
美国股票 2.9 -19.5 -6.5
美国公司债 -11.6 -6.5 -0.2
主要外国投资者持有的美国公债:
中国大陆 1134.1 1148.3 1137.0
日本 979.0 956.8 936.6
英国 408.4 421.6 397.2
石油出口国家 226.2 229.9 236.3
巴西 209.1 206.2 210.0
加勒比海金融中心
(Carib Bnkng Ctrs) 175.2 172.9 161.2
台湾 150.1 149.3 150.3 (完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透2月8日 - 通用汽车(General Motors)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，从而产生5亿美元净利损失，同时公司预计2017年每股获利将持平。