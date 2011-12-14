〔美国数据〕11月进口物价创七个月最大升幅,但输入通胀压力仍受控(更新版)

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路透华盛顿12月14日电---美国政府周三公布报告称,11月进口物价创下七个月以来最大升幅,因油价大涨.不过基础输入型通胀压力依然受控.

美国劳工部称,11月整体进口物价较前月上升0.7%,为4月以来最大升幅,但低於路透访问的分析师原先预计的上涨0.9%.10月为下滑0.5%.11月进口物价较上年同期增长9.9%.

扣除石油的进口物价则下滑0.2%,10月为下降0.3%.

尽管上个月石油进口成本大涨3.6%,但通胀压力依然基本受控.今年初时的能源价格飙升一度压制经济增长.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二表示,预计通胀率将稳定在或低於与物价稳定相符的水平.

根据路透调查,周四将发布的数据料将显示,能源成本推高11月生产者物价指数(PPI)上升0.2%,10月为下滑0.3%.

不过经济增长缓慢与失业率居高不下,意味着生产者没有多大空间将成本上涨转嫁给消费者.11月消费者物价指数(CPI)料仅微升0.1%,10月为下降0.1%.

11月石油进口价格自7月以来首度上升,逆转了10月下降1.1%的趋势.

食品进口价格继10月下降0.7%後,上个月继续下滑0.1%,表明通胀压力温和.

另外,资本财进口价格微升0.1%,10月时下滑0.3%.进口汽车价格上升0.2%,10月为持平.

劳工部报告还显示,11月出口物价微涨0.1%,10月则为大跌2.1%.分析师原先预期11月出口物价上升0.3%.

11月出口物价较上年同期攀升4.7%.(完)