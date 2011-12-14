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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 06:49 BJT

《希腊政经焦点》IMF称希腊须加快改革,必须考虑裁员

* IMF官员称改革进展落後于计划

* 加税力度不足,必须考虑"忌讳"的裁员

* 总理承诺改革,预计2013年恢复增长

路透雅典12月14日电---国际货币基金组织(IMF)周三继续对希腊施压,称希腊承诺的改革在多数方面落後于计划,这阻碍经济从衰退中复苏.

希腊负债约相当於国内生产总值(GDP)的160%,不断升级的金融危机令其在去年被债券市场拒之门外,一直依赖国际援助来偿付债务.

IMF欧洲部门副主管Poul Thomsen称,希腊无法依赖更多的加税和全面削减支出,而需要考虑可能包括裁减更多公务员的"忌讳"措施.

"希腊需要考虑更积极地关闭冗余的国有企业和实体,可能必须接受强制裁员."IMF希腊工作组主管Thomsen称.

该言论凸显希腊总理帕帕季莫斯所面临的挑战.他忙于在初步定在2月的选举前,通过另一轮令人痛苦的撙节举措.

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