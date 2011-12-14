《希腊政经焦点》IMF称希腊须加快改革,必须考虑裁员

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
* IMF官员称改革进展落後于计划
* 加税力度不足,必须考虑"忌讳"的裁员
* 总理承诺改革,预计2013年恢复增长
路透雅典12月14日电---国际货币基金组织(IMF)周三继续对希腊施压,称希腊承诺的改革在多数方面落後于计划,这阻碍经济从衰退中复苏.
希腊负债约相当於国内生产总值(GDP)的160%,不断升级的金融危机令其在去年被债券市场拒之门外,一直依赖国际援助来偿付债务.
IMF欧洲部门副主管Poul Thomsen称,希腊无法依赖更多的加税和全面削减支出,而需要考虑可能包括裁减更多公务员的"忌讳"措施.
"希腊需要考虑更积极地关闭冗余的国有企业和实体,可能必须接受强制裁员."IMF希腊工作组主管Thomsen称.
该言论凸显希腊总理帕帕季莫斯所面临的挑战.他忙于在初步定在2月的选举前,通过另一轮令人痛苦的撙节举措.
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。