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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 22:22 BJT

〔表格〕美国11月工业生产较前月成长回落0.2%,产能利用率为77.8%

路透12月15日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周四公布的数据显示:

* 美国11月工业生产较前月成长回落0.2%(预估为成长0.2%);10月确认为成长0.7%

* 美国11月产能利用率为77.8%(预估为77.9%),10月修正後为78.0%(前值77.8%)

经季节调整的数据如下:

11月 10月 9月 11年11月/10年11月

工业生产(%) -0.2 0.7 持平 3.7

前 值(%) 0.7 -0.1

工业生产指数 94.8 95.0 94.4

11月 10月 9月 10年11月

产能利用率(%) 77.8 78.0 77.6 75.8

前 值(%) 77.8 77.3 (完)

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--编译 母红;审校 利棣儿

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