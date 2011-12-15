〔表格〕美国11月工业生产较前月成长回落0.2%,产能利用率为77.8%

美国热股：自由港将降低印尼采矿活动，股价下跌
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
路透12月15日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周四公布的数据显示:
* 美国11月工业生产较前月成长回落0.2%(预估为成长0.2%);10月确认为成长0.7%
* 美国11月产能利用率为77.8%(预估为77.9%),10月修正後为78.0%(前值77.8%)
经季节调整的数据如下:
11月 10月 9月 11年11月/10年11月
工业生产(%) -0.2 0.7 持平 3.7
前 值(%) 0.7 -0.1
工业生产指数 94.8 95.0 94.4
11月 10月 9月 10年11月
产能利用率(%) 77.8 78.0 77.6 75.8
前 值(%) 77.8 77.3 (完)
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--编译 母红;审校 利棣儿
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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