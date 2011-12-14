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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 07:10 BJT

《日本重要政经日程》--12月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月14日(三)

2350 - 日本央行第四季短观调查.

2350 - 周度资本流动数据.

12月15日(四)

0120 - 财务省标售一年期贴现债券.

0130 - 标售20年期公债.

0430 - 出光兴产(5019.T)公布明年1-3月原油精炼计划.

0715 - 美国能源部副部长Daniel Poneman在东京召开媒体圆桌会议.

企业面:

0215 - 日本汽车工业协会会长志贺俊之召开例行记者会.

0300 - 奥林巴斯(7733.T)就半年度财报举行简布会.被解雇的前执行长Michael Woodford於0630召开记者会.

0630 - 日本全国银行协会召开月度记者会.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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