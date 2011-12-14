全球外汇市场12月15日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
12月14日(三)
2350 - 日本第四季短观制造业景气判断指数.
2350 - 日本一周资本流动数据.
12月15日(四)
0758 - 法国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值.
0815 - 瑞士第三季工业订单.
0828 - 德国12月制造业PMI初值.
0830 - 瑞士央行利率决议.
0858 - 欧元区12月制造业PMI初值.
0900 - 意大利11月消费者物价指数(CPI)终值.
0900 - 欧洲央行月度报告.
0930 - 英国11月零售销售.
0930 - 瑞典央行总裁英韦斯出席听证会.
1000 - 欧元区第三季就业人口.
1000 - 欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)终值.
1100 - 英国12月工业联盟(CBI)总工业订单差值.
-- - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉讲话.
-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁讲话.
-- - 世界贸易组织(WTO)在日内瓦召开部长级会议(至周六).
1330 - 美国12月纽约联储制造业指数.
1330 - 美国11月生产者物价指数(PPI).
1330 - 美国一周初请失业金人数.
1330 - 美国第三季经常帐.
1400 - 美国10月整体资本流动.
1415 - 美国11月工业生产.
1430 - 国际货币基金组织(IMF)在华盛顿召开新闻发布会.
1500 - 美国12月费城联邦储备银行制造业指数.
2020 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话.
2130 - 美联储一周资产负债表.
2300 - 国际半导体设备暨材料协会11月北美半导体设备订单出货比.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 王兴亚
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。