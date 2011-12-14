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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 06:56 BJT

全球外汇市场12月15日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

12月14日(三)

2350 - 日本第四季短观制造业景气判断指数.

2350 - 日本一周资本流动数据.

12月15日(四)

0758 - 法国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值.

0815 - 瑞士第三季工业订单.

0828 - 德国12月制造业PMI初值.

0830 - 瑞士央行利率决议.

0858 - 欧元区12月制造业PMI初值.

0900 - 意大利11月消费者物价指数(CPI)终值.

0900 - 欧洲央行月度报告.

0930 - 英国11月零售销售.

0930 - 瑞典央行总裁英韦斯出席听证会.

1000 - 欧元区第三季就业人口.

1000 - 欧元区11月消费者物价调和指数(HICP)终值.

1100 - 英国12月工业联盟(CBI)总工业订单差值.

-- - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉讲话.

-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁讲话.

-- - 世界贸易组织(WTO)在日内瓦召开部长级会议(至周六).

1330 - 美国12月纽约联储制造业指数.

1330 - 美国11月生产者物价指数(PPI).

1330 - 美国一周初请失业金人数.

1330 - 美国第三季经常帐.

1400 - 美国10月整体资本流动.

1415 - 美国11月工业生产.

1430 - 国际货币基金组织(IMF)在华盛顿召开新闻发布会.

1500 - 美国12月费城联邦储备银行制造业指数.

2020 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特讲话.

2130 - 美联储一周资产负债表.

2300 - 国际半导体设备暨材料协会11月北美半导体设备订单出货比.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 王兴亚

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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