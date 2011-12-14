〔美国股市〕大幅续跌,受累全球风险攀升

* 欧元兑美元跌至11个月低位

* 能源类股跟随原油期货暴跌

* First Solar大跌,此前下调预估

* 道指下跌1.1%、标普500跌1.1%、Nasdaq下跌1.6%

路透纽约12月14日电---美国股市周三连续第三日收跌,触及两周最低水平,因弥漫市场的避险情绪导致商品价格重挫,令欧元兑美元跌至11个月最低,并将意大利借贷成本推升至欧元面市以来高位.

投资者对欧洲央行没有更多购入问题欧洲国家债券感到失望,上周欧盟峰会上各国领导人同意增强欧元区财政联盟後,扩大购债被广泛视作下个必不可少的举措.

随着欧洲滑向衰退,而欧债危机没有缓和迹象,世界经济前景日益黯淡.本周以来标普500指数已跌逾3%.

油价挫低5%打压能源类股,标普能源类股指数.GSPE跌近3%,雪佛龙(CVX.N)跌3%,在道指中跌幅仅次于卡特彼勒(CAT.N).对全球经济敏感的卡特彼勒大跌4.4%至87美元.

"人们日益认识到全球经济处於危险之中,"Robert W. Baird的首席投资策略师Bruce Bittles称."到处的经济活动都在冷却.现在,美国似乎在真空中运转,但这不会长久."

标普500指数.SPX跌破50日移动均线,这使得一些分析师预期进一步走弱.

成交量温和,78亿股换手,低於200日移动均线约5%,进一步显示交易商及投资者在目前市况中面临的困境.

"这可能有多种原因,"新泽西Themis Trading的联席经理Joe Saluzzi称."缺乏信心,人们厌倦了这些波动."

股市涨跌股之比为1比3.

道琼工业指数.DJI收跌131.46点,或1.10%,至11,823.48点;标准普尔500指数.SPX收挫13.91点,或1.13%,至1,211.82点.Nasdaq指数.IXIC跌39.96点,或1.55%,至2,539.31点.