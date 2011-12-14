〔加拿大汇市〕加元兑美元降至逾两周来最低,受欧债危机相关忧虑打压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多12月14日电---加元兑美元周三降至逾两周来最低,受累于欧元区金融危机加剧的忧虑和避险情绪上升.
加元兑美元CAD=D4最低降至1.0423加元,或0.9594美元,创11月28日以来最低,因全球股市大跌,且欧元兑美元跌破1.30美元至11个月低点.
加元兑美元在北美市场收报1.0396加元,或0.9619美元,低於周二收盘的1.0342加元或0.9669美元.
对欧元区金融危机恶化的不安情绪拖累大宗商品重创,美国原油期货下挫5%,令加元进一步承压.
Action Economics市场策略师Fergal Smith称,"大宗商品价格骤降,投资者将资金转投美元和避险情绪普遍上升"是加元的主要驱动力.
美元兑加元的下一阻力位接近1.0524加元附近的近期高位,随後是1.0658加元.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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