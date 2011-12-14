〔国际油市〕NYMEX原油期货跌逾5%,创近三个月来最大百分比跌幅

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 对欧债危机忧虑犹存
* OPEC订立新的供应目标,未确定减产机制
* EIA:美国原油库存下降
路透纽约12月14日电---美国原油期货周三跌逾5%,为近三个月来最大百分比跌幅,因欧债危机疑虑重燃和欧元下滑触发技术性卖盘.
欧元兑美元跌穿1.30,创11个月低点,因担心欧债危机仍未解决,经济恐难成长.
德国总理及央行总裁敦促欧洲坚持更严格的预算纪律,不要奢求一次性解决方案,此前金融市场认定欧盟峰会未能解决欧债危机.[ID:nCN1285436]
OPEC石油出产国三年来首次达成新的限产协议.OPEC成员国同意日供应目标为3,000万桶,基本符合当前产量.其未讨论个别国家的份额问题.
美国原油期货周二反弹逾2%,为近四周来最大单日涨幅,因市场猜测伊朗举行军演将封锁霍尔木兹海峡,担心会导致供应中断.
经济疑虑盖过了美国上周原油库存减少193万桶带来的提振效应.
据能源资料协会(EIA),上周美国汽油库存增加382万桶,馏分油库存增长48万桶.
之前路透调查分析师预计,美国原油库存料减少200万桶.汽油库存料增加170万桶,馏分油库存或增加80万桶.[ID:nCN1284978]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。