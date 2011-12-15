美国和朝鲜官员将展开恢复食品援助会谈

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿12月14日电---美国和朝鲜将於周四在北京展开会谈，商讨恢复美对朝食品援助，不过美国官员谨慎地认为不会很快作出决定。
美国国务院朝鲜人权事务特使Robert King将在北京与朝鲜官员会面，商讨恢复对朝援助的条件。2009年，美国暂停了对朝鲜的粮食援助，因双方在透明度和监控问题上出现分歧。
“我们一直重申不仅要继续评估需求，如果真的恢复对朝援助，我们需要更加严格和清晰的监控体系。”美国国务院发言人Victoria Nuland周三在记者会上表示。
她表示，朝方代表团成员包括六方会谈朝方核事务副谈判长李根（Ri Gun），不过美方官员坚持将食品援助谈判与核问题划清界限。
她指出，美方正在商讨向朝方提供传统食品和不容易流入黑市或被挪向他用的维他命片等特别产品。“我们也会考虑高蛋白饼干等食品。”
不过她强调，料不会很快做出决定，因美方官员需要更多时间对形势作出评估。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。