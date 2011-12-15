美国和朝鲜官员将展开恢复食品援助会谈

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月14日电---美国和朝鲜将於周四在北京展开会谈，商讨恢复美对朝食品援助，不过美国官员谨慎地认为不会很快作出决定。

美国国务院朝鲜人权事务特使Robert King将在北京与朝鲜官员会面，商讨恢复对朝援助的条件。2009年，美国暂停了对朝鲜的粮食援助，因双方在透明度和监控问题上出现分歧。

“我们一直重申不仅要继续评估需求，如果真的恢复对朝援助，我们需要更加严格和清晰的监控体系。”美国国务院发言人Victoria Nuland周三在记者会上表示。

她表示，朝方代表团成员包括六方会谈朝方核事务副谈判长李根（Ri Gun），不过美方官员坚持将食品援助谈判与核问题划清界限。

她指出，美方正在商讨向朝方提供传统食品和不容易流入黑市或被挪向他用的维他命片等特别产品。“我们也会考虑高蛋白饼干等食品。”

不过她强调，料不会很快做出决定，因美方官员需要更多时间对形势作出评估。（完）