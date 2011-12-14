〔纽约汇市〕欧元兑美元跌破1.30,走势料将持续疲弱

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 欧元兑美元跌破关键水准1.30,接近2011年低位
* 德国和意大利公债标售得到良好买需,但意大利公债的高收益率令人忧虑
* 流动性稀薄可能加重压力
路透纽约12月14日电---欧元兑美元周三跌破1.30美元,触及11个月低位,因担心欧元区主权债务危机令经济没什麽潜在成长空间.
标准普尔可能调降17个欧元区国家中15个国家的评级,是利空欧元的又一个因素.标普此举将推高相关国家在公开市场的借款成本.
德国和意大利周三的公债标售吸引到足够买家,但投资者聚焦于意大利公债无法持续的高收益率(殖利率)水准.意大利五年期公债标售的收益率为6.47%,创欧元1999年诞生以来最高水准.
欧盟上周举行的峰会未能恢复投资者信心.德国总理梅克尔周一拒绝了所有上调欧元区未来救助基金规模上限的提议,令市场忧虑升温.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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