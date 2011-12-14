〔纽约汇市〕欧元兑美元跌破1.30,走势料将持续疲弱

* 欧元兑美元跌破关键水准1.30,接近2011年低位

* 德国和意大利公债标售得到良好买需,但意大利公债的高收益率令人忧虑

* 流动性稀薄可能加重压力

路透纽约12月14日电---欧元兑美元周三跌破1.30美元,触及11个月低位,因担心欧元区主权债务危机令经济没什麽潜在成长空间.

标准普尔可能调降17个欧元区国家中15个国家的评级,是利空欧元的又一个因素.标普此举将推高相关国家在公开市场的借款成本.

德国和意大利周三的公债标售吸引到足够买家,但投资者聚焦于意大利公债无法持续的高收益率(殖利率)水准.意大利五年期公债标售的收益率为6.47%,创欧元1999年诞生以来最高水准.