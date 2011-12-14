《美国重要政经日程》--12月15日

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望

路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。