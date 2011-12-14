《美国重要政经日程》--12月15日

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布11月生产者物价指数(PPI)和一周初请失业金人数.
1330 - 商务部公布第三季经常帐.
1330 - 国家气象局发布30天和60天气象预报.
1330 - 农业部公布一周出口销售报告.
1400 - 财政部公布月度国际资本流动数据.
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布美国一周抵押贷款利率.
1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存.
1600 - 财政部每周例行宣布三个月期和六个月期国库券标售,并宣布两年期、五年期和七年期公债标售.
-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路流量.
1800 - 财政部标售五年期通胀保值债券(TIPS).
2100 - 农业部(USDA)公布一周全球棉花价格.
2100後 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
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