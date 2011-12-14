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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 06:56 BJT

《美国重要政经日程》--12月15日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布11月生产者物价指数(PPI)和一周初请失业金人数.

1330 - 商务部公布第三季经常帐.

1330 - 国家气象局发布30天和60天气象预报.

1330 - 农业部公布一周出口销售报告.

1400 - 财政部公布月度国际资本流动数据.

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布美国一周抵押贷款利率.

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存.

1600 - 财政部每周例行宣布三个月期和六个月期国库券标售,并宣布两年期、五年期和七年期公债标售.

-- - 美国铁路协会公布一周主要铁路流量.

1800 - 财政部标售五年期通胀保值债券(TIPS).

2100 - 农业部(USDA)公布一周全球棉花价格.

2100後 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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