山东重工收购意大利法拉帝--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦12月14日电---《金融时报》周三报导称，意大利豪华游艇制造商法拉帝(Ferretti) 已与债权人达成协议，同意被山东重工集团(SHIG)收购。
报导援引知情人士的话称，苏格兰皇家银行(RBS.L)、 橡树资本OKCMZ.PK和Strategic Value Partners等债权人均同意出售其债权。
根据《金融时报》网站文章的报导，该协议将使法拉帝的债务从6.85亿欧元减少至1.16亿，同时，该公司还可另外获得1.8亿欧元的融资。
山东重工将控股法拉帝，但债权人将有机会认购其1亿欧元注资中的25%，苏格兰皇家银行和Strategic Value Partners同意支付这笔注资。报导称，法拉帝同时还将获得8,000万欧元循环信贷。
据消息人士称，意大利法院几乎肯定会批准该协议，料将没有审批障碍。
路透未能立即联系到法拉帝就此置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。