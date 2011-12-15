山东重工收购意大利法拉帝--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦12月14日电---《金融时报》周三报导称，意大利豪华游艇制造商法拉帝(Ferretti) 已与债权人达成协议，同意被山东重工集团(SHIG)收购。

报导援引知情人士的话称，苏格兰皇家银行(RBS.L)、 橡树资本OKCMZ.PK和Strategic Value Partners等债权人均同意出售其债权。

根据《金融时报》网站文章的报导，该协议将使法拉帝的债务从6.85亿欧元减少至1.16亿，同时，该公司还可另外获得1.8亿欧元的融资。

山东重工将控股法拉帝，但债权人将有机会认购其1亿欧元注资中的25%，苏格兰皇家银行和Strategic Value Partners同意支付这笔注资。报导称，法拉帝同时还将获得8,000万欧元循环信贷。

据消息人士称，意大利法院几乎肯定会批准该协议，料将没有审批障碍。

路透未能立即联系到法拉帝就此置评。（完）