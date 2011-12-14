〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下跌,海岬型船舶运价涨势停滞

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月14日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第二日下跌,因担心近期海岬型船舶运价涨势陷入停滞.
波罗的海乾散货运价指数降低10点或0.52%至1,912点.
海岬型船舶运价过去几周一直攀升,并於周一触及一年高位,因澳洲和巴西对中国的煤碳和铁矿石出口增加.日本煤碳进口活动回暖以及港口船舶拥堵亦为市场提供扶助.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1.16%,船舶日均获利降至32,222美元.
"该涨势结束并不令人意外,现在看来涨势已停滞."货运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk表示.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升0.8%,船舶日均获利升至14,107美元.(完)
--编译 杜明霞;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。