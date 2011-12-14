〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数下跌,海岬型船舶运价涨势停滞

路透12月14日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第二日下跌,因担心近期海岬型船舶运价涨势陷入停滞.

波罗的海乾散货运价指数降低10点或0.52%至1,912点.

海岬型船舶运价过去几周一直攀升,并於周一触及一年高位,因澳洲和巴西对中国的煤碳和铁矿石出口增加.日本煤碳进口活动回暖以及港口船舶拥堵亦为市场提供扶助.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌1.16%,船舶日均获利降至32,222美元.

"该涨势结束并不令人意外,现在看来涨势已停滞."货运经纪商FIS的研究主管Peter Norfolk表示.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上升0.8%,船舶日均获利升至14,107美元.(完)