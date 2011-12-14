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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 07:15 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月14日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 54.13 -2.88 -5.05 3769065

搜狐 (SOHU.O) 45.81 -1.89 -3.96 1523961

网易 (NTES.O) 46.51 -0.65 -1.38 855078

百度 (BIDU.O) 117.97 -4.25 -3.48 7145761

亚信科技 ASIA.O 7.94 -0.07 -0.87 602385

侨兴环球电话 XING.O 0.69 -0.02 -2.82 109147

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.55 -0.17 -1.34 1765713

联电 (UMC.N) 2.00 -0.02 -0.99 424599

日月光 (ASX.N) 4.34 -0.20 -4.41 357237

矽品精密 (SPIL.O) 4.20 -0.02 -0.47 4640885

和信超媒体 (GIGM.O) 0.80 -0.02 -2.45 275291

友达 (AUO.N) 4.25 -0.03 -0.70 395624

中华电信 (CHT.N) 33.13 -0.13 -0.39 29464

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.47 -0.91 -2.37 1597421

香港

中国移动 (CHL.N) 47.72 -0.23 -0.48 320161

中国联通 (CHU.N) 20.15 -0.19 -0.93 368534

中国电信 (CHA.N) 59.37 +0.43 +0.73 32667

中芯国际 (SMI.N) 2.35 +0.05 +2.17 47957

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

--整理 李爽

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