《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 54.13 -2.88 -5.05 3769065
搜狐 (SOHU.O) 45.81 -1.89 -3.96 1523961
网易 (NTES.O) 46.51 -0.65 -1.38 855078
百度 (BIDU.O) 117.97 -4.25 -3.48 7145761
亚信科技 ASIA.O 7.94 -0.07 -0.87 602385
侨兴环球电话 XING.O 0.69 -0.02 -2.82 109147
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.55 -0.17 -1.34 1765713
联电 (UMC.N) 2.00 -0.02 -0.99 424599
日月光 (ASX.N) 4.34 -0.20 -4.41 357237
矽品精密 (SPIL.O) 4.20 -0.02 -0.47 4640885
和信超媒体 (GIGM.O) 0.80 -0.02 -2.45 275291
友达 (AUO.N) 4.25 -0.03 -0.70 395624
中华电信 (CHT.N) 33.13 -0.13 -0.39 29464
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.47 -0.91 -2.37 1597421
香港
中国移动 (CHL.N) 47.72 -0.23 -0.48 320161
中国联通 (CHU.N) 20.15 -0.19 -0.93 368534
中国电信 (CHA.N) 59.37 +0.43 +0.73 32667
中芯国际 (SMI.N) 2.35 +0.05 +2.17 47957
电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
--整理 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。