版本:
中国
市场报道 | 2011年 12月 15日 星期四 09:03 BJT

****欧洲经济指标预测--12月15日-12月22日****

路透12月15日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------12月12日当周----------------------------------

12月15日(四)

0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 47.0 47.3

服务业PMI 49.0 49.6

综合PMI -- 48.8

0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- +2.6%

0828 德国制造业PMI 12月初值 47.5 47.9

服务业PMI 50.0 50.3

综合PMI -- 50.3

0830 瑞士央行利率决议 第四季 0.00% 0.00%

0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 46.0 46.4

服务业PMI 47.0 47.5

综合PMI 46.5 47.0

0900 意大利CPI(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

HICP(较前月) -0.1% -0.1%

(较上年同期) +3.7% +3.7%

0930 英国零售销售(较前月) 11月 -0.3% +0.6%

(较上年同期) +0.3% +0.9%

0930 英国扣除燃油的零售销售(较前月) 11月 -0.3% +0.6%

(较上年同期) +0.4% +0.9%

1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.3%

(较上年同期) -- +0.4%

1000 欧元区HICP(较前月) 11月终值 +0.1% +0.3%

(较上年同期) +3.0% +3.0%

扣除食品和能源的核心HICP(较上月) +0.1% +0.3%

(较上年同期) +2.0% +2.0%

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负21 负19

12月16日(五)

0745 法国企业景气指数 12月 94 95

1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 顺差10 顺差29

1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +3.6%

薪资(较上年同期) -- +3.5%

--------------------------------12月19日当周----------------------------------

12月19日(一)

0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 10月 -- 赤字25

经季节调整经常账(亿欧元) -- 盈余5

投资流动(亿欧元) -- 流入135

0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差0.08

全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差18.4

12月20日(二)

0001 英国Nationwide消费者信心指数 11月 -- 45.0

0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 -- 5.6

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +5.3%

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差21.5

0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 105.7 106.6

现况指数 -- 116.7

预期指数 -- 97.3

0900 意大利工业订单(较前月) 10月 -- -8.3%

(较上年同期) -- -3.6%

工业销售(较前月) -- -5.4%

(较上年同期) -- +1.9%

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 -- 负19

12月21日(三)

0001 英国Gfk消费者信心指数 12月 -- 负31

0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.3%

(较上年同期) -- +0.8%

0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 12月 -- 0-9-0

(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)

0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 11月 -- 盈余6.4

公共部门净借款(亿英镑) -- 34.0

1500 欧元区消费者信心指数 12月 -- 负20.4

12月22日(四)

0900 意大利零售销售(较前月) 10月 -- -0.4%

(较上年同期) -- -1.6%

0930 英国经常账收支(亿英镑) 第三季 -- 赤字20.2

0930 英国GDP(较前季) 第三季终值 -- +0.5%

(较上年同期) -- +0.5%

1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差8.1 (完)

--编译 肖群英;审校 李爽

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐