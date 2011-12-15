欧洲经济指标预测--12月15日-12月22日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透12月15日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------12月12日当周----------------------------------
12月15日(四)
0758 法国制造业采购经理人指数(PMI) 12月初值 47.0 47.3
服务业PMI 49.0 49.6
综合PMI -- 48.8
0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- +2.6%
0828 德国制造业PMI 12月初值 47.5 47.9
服务业PMI 50.0 50.3
综合PMI -- 50.3
0830 瑞士央行利率决议 第四季 0.00% 0.00%
0858 欧元区Markit制造业PMI 12月初值 46.0 46.4
服务业PMI 47.0 47.5
综合PMI 46.5 47.0
0900 意大利CPI(较前月) 11月终值 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
HICP(较前月) -0.1% -0.1%
(较上年同期) +3.7% +3.7%
0930 英国零售销售(较前月) 11月 -0.3% +0.6%
(较上年同期) +0.3% +0.9%
0930 英国扣除燃油的零售销售(较前月) 11月 -0.3% +0.6%
(较上年同期) +0.4% +0.9%
1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.4%
1000 欧元区HICP(较前月) 11月终值 +0.1% +0.3%
(较上年同期) +3.0% +3.0%
扣除食品和能源的核心HICP(较上月) +0.1% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 12月 负21 负19
12月16日(五)
0745 法国企业景气指数 12月 94 95
1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 10月 顺差10 顺差29
1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第三季 -- +3.6%
薪资(较上年同期) -- +3.5%
--------------------------------12月19日当周----------------------------------
12月19日(一)
0900 欧元区未经季节调整经常账(亿欧元) 10月 -- 赤字25
经季节调整经常账(亿欧元) -- 盈余5
投资流动(亿欧元) -- 流入135
0900 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差0.08
全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差18.4
12月20日(二)
0001 英国Nationwide消费者信心指数 11月 -- 45.0
0700 德国Gfk消费者信心指数 1月 -- 5.6
0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +5.3%
0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差21.5
0900 德国Ifo企业景气判断指数 12月 105.7 106.6
现况指数 -- 116.7
预期指数 -- 97.3
0900 意大利工业订单(较前月) 10月 -- -8.3%
(较上年同期) -- -3.6%
工业销售(较前月) -- -5.4%
(较上年同期) -- +1.9%
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 12月 -- 负19
12月21日(三)
0001 英国Gfk消费者信心指数 12月 -- 负31
0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.8%
0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 12月 -- 0-9-0
(赞成升息-赞成维持利率不变-赞成降息)
0930 英国公共部门收支短差(亿英镑) 11月 -- 盈余6.4
公共部门净借款(亿英镑) -- 34.0
1500 欧元区消费者信心指数 12月 -- 负20.4
12月22日(四)
0900 意大利零售销售(较前月) 10月 -- -0.4%
(较上年同期) -- -1.6%
0930 英国经常账收支(亿英镑) 第三季 -- 赤字20.2
0930 英国GDP(较前季) 第三季终值 -- +0.5%
(较上年同期) -- +0.5%
1000 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差8.1 (完)
--编译 肖群英;审校 李爽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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