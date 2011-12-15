〔美国债市〕高收益公司债发行稀少,99-Cent Only Stores定价

IFR纽约12月14日电---风险市场周三走低,此前意大利公债收益率(殖利率)上扬及欧元下挫使得市场对欧洲的忧虑情绪攀升.中午时,高收益综合CDX HY17指数挫跌3/8至90.375,而标普500指数跌14.86点,或1.25%至1,210.87.

节日因素开始令市场活动放缓,高收益债券市场仅有一笔交易定价,这使得本周以来新发债数量仅为两笔.

99-Cent Only StoresNDN.N拟发行2.5亿美元八年期,三年内不可赎回优先无担保债券,信用评级为Caa1/CCC+,账簿登记於当地时间上午10点截止.该债券的利率据称在10%左右,於今日稍晚通过联合账簿管理人加拿大皇家银行、BMO和德意志银行定价.

唯一可能在本周发债的另一家公司是Expert Global Solutions,该公司将销售3亿美元八年期优先债券,评级为Caa1/CCC+.德意志银行、巴克莱、摩根大通和苏格兰皇家银行担任联席账簿管理人.(完)

--编译 石冠兰;审校 徐文焰

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