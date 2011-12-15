日本希望规避美国对伊朗的新制裁

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月14日电---《日本经济新闻》(Nikkei business daily)在周三晚版报导称，日本正游说美国，希望能规避防止其购买伊朗石油的新制裁。
报导援引消息人士的话称，日本和美国本周早些时候就此问题开始讨论。日本财务省一名官员对路透表示，日本正在与美国和欧盟讨论制裁伊朗问题，但拒绝提供细节。
美国国会一委员会周一同意对伊朗施加新的经济制裁，希望本周能通过立法，但该举措允许美国的盟国寻求规避。
日本担心针对伊朗央行的新一轮制裁使其无法为原油进口埋单。
日本去年每天从伊朗进口35.5万桶原油。
《日本经济新闻》表示，日本的一些大型银行也提出，在针对原油交易的任何新制裁出台前，他们需要过渡期。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。