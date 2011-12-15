日本希望规避美国对伊朗的新制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月14日电---《日本经济新闻》(Nikkei business daily)在周三晚版报导称，日本正游说美国，希望能规避防止其购买伊朗石油的新制裁。

报导援引消息人士的话称，日本和美国本周早些时候就此问题开始讨论。日本财务省一名官员对路透表示，日本正在与美国和欧盟讨论制裁伊朗问题，但拒绝提供细节。

美国国会一委员会周一同意对伊朗施加新的经济制裁，希望本周能通过立法，但该举措允许美国的盟国寻求规避。

日本担心针对伊朗央行的新一轮制裁使其无法为原油进口埋单。

日本去年每天从伊朗进口35.5万桶原油。

《日本经济新闻》表示，日本的一些大型银行也提出，在针对原油交易的任何新制裁出台前，他们需要过渡期。（完）