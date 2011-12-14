《中国报摘》--中国证券报12月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国中央经济工作会议明确稳中求进总基调,提出明年要保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定;财政政策要继续完善结构性减税政策;保持货币信贷总量合理增长;保持人民币汇率基本稳定;坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归;提高中等收入者比重等主要任务.
* 其他:
--中国人民银行表示,央行将根据中央经济工作会议部署,紧紧围绕保持经济平稳较快发展和加快转变经济发展方式,继续实施稳健的货币政策.
--证监会主席郭树清表示,研究加大鼓励各类长期资金投资股票市场的政策措施,适当加快引进合格境外机构投资者(QFII)步伐,增加其投资额度,尽快出台人民币回流资本市场(RQFII)实施办法,逐步扩大港澳地区投资沪深股市实际规模.
--中国中冶(1618.HK)(601618.SS)公告,公司2011年1-11月份累计新签合同额2,622亿元人民币,较上年同期增长0.6%,其中海外合同145亿元.
--房贷政策松绑的传闻再次扰动市场.但北京银行界人士表示.目前并未收到总行调整首套房贷政策相关通知,首套房贷利率仍旧按照此前标准执行,不存在信贷松绑一说.但随着信贷紧张局面的缓解,确实有部分银行首套房贷利率在下浮区间内有所优惠.(完)
--整理 周晓峰; 审校 乔艳红
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。