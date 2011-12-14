版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 07:45 BJT

《中国报摘》--中国证券报12月15日

* 头版头条:

--中国中央经济工作会议明确稳中求进总基调,提出明年要保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定;财政政策要继续完善结构性减税政策;保持货币信贷总量合理增长;保持人民币汇率基本稳定;坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归;提高中等收入者比重等主要任务.

* 其他:

--中国人民银行表示,央行将根据中央经济工作会议部署,紧紧围绕保持经济平稳较快发展和加快转变经济发展方式,继续实施稳健的货币政策.

--证监会主席郭树清表示,研究加大鼓励各类长期资金投资股票市场的政策措施,适当加快引进合格境外机构投资者(QFII)步伐,增加其投资额度,尽快出台人民币回流资本市场(RQFII)实施办法,逐步扩大港澳地区投资沪深股市实际规模.

--中国中冶(1618.HK)(601618.SS)公告,公司2011年1-11月份累计新签合同额2,622亿元人民币,较上年同期增长0.6%,其中海外合同145亿元.

--房贷政策松绑的传闻再次扰动市场.但北京银行界人士表示.目前并未收到总行调整首套房贷政策相关通知,首套房贷利率仍旧按照此前标准执行,不存在信贷松绑一说.但随着信贷紧张局面的缓解,确实有部分银行首套房贷利率在下浮区间内有所优惠.(完)

--整理 周晓峰; 审校 乔艳红

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘　　 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]

台湾报摘　　 [PRESS-TW-CMN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐