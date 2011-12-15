在华外企对外籍员工缴纳社保表担忧--美商会

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京12月14日电---美国商会周三发布的一项调查显示，在华外资企业担忧中国要求境内的外籍员工缴纳社保可能增加商业和生活成本，而外国人也无法领取相应福利。

“我们的会员企业非常担忧，因这令雇主和雇员的成本大幅增加，以及目前的规定下外籍员工很难甚至不可能真正领取相应福利。”美国商会的声明称。

中国7月宣布，要求外籍员工缴纳社保，相当於对每个外籍员工征税。每个外籍员工每月需以12,603元人民币（1,985美元）为基数缴纳10%，而雇主则需要缴纳约30%。

该社保涵盖医保、失业保险和养老金。但是领取福利的机制却不明确，尤其是大多数外国人一旦失去工作，他们也会失去签证。

目前为止，中国政府尚没有出台具体细节，解释外国人如何领取失业救济，以及是否会出台特别签证以确保外国人能够领到养老金。

中国此前表示，要求外籍员工缴纳社保意在保障外籍员工的权利，让他们从社保体系中受益。

此规定於10月生效，中国政府表示将努力对现有问题尽快提出解决方案。

很多欧盟国家有类似规定，将本国公民和外国人都纳入社保体系。（完）