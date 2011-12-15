〔美国债市〕MBS较互换利差收窄,较10年期公债利差走阔

IFR芝加哥12月14日电---美国抵押支持证券(MBS)较互换利差周三收窄,MBS较10年期公债利差走阔,成交量低於正常水平.Tradeweb数据显示,成交量仅为30日均值的69%.

按揭贷款银行总发行量超过10亿美元,鉴於美国联邦储备理事会(美联储,FED)平均每日买入约15亿美元,该发债水平是容易消化的.此外,短线炒作资金据称正买入3.5%的低票息品种,以延长存续期;货币基金也提供支撑,尽管价格水平不理想.但Tradeweb数据显示,卖家数量超过买家,鉴於当日MBS市场心态是逢低买入和逢高追涨,这并不异常.

票息3.5%的30年期MBS收高10个跳动点,票息5.5%的30年期MBS收市持平.票息3.5%至5.5%的15年期MBS上涨2-3个跳动点,票息低於3.5%和高於5.5%的15年期MBS则上涨逾1/8大点.票息3.5%至6.0%的MBS较10年期公债利差走阔幅度在1个跳动点至1/8大点之间;票息3.5%和4.0%的MBS较互换利差走坚2个跳动点,票息4%以上的MBS较互换利差持平至略微缩窄.15年期MBS走势落後于30年期,吉利美/房利美MBS涨跌互现,但幅度不大.

美国周四将公布第三季度经常账,12月10日当周初请失业金人数,11月生产者物价指数(PPI),12月纽约联储制造业指数,11月工业生产和产能利用率,费城联邦储备银行指数等数据.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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