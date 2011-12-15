〔美国债市〕MBS较互换利差收窄,较10年期公债利差走阔

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IFR芝加哥12月14日电---美国抵押支持证券(MBS)较互换利差周三收窄,MBS较10年期公债利差走阔,成交量低於正常水平.Tradeweb数据显示,成交量仅为30日均值的69%.
按揭贷款银行总发行量超过10亿美元,鉴於美国联邦储备理事会(美联储,FED)平均每日买入约15亿美元,该发债水平是容易消化的.此外,短线炒作资金据称正买入3.5%的低票息品种,以延长存续期;货币基金也提供支撑,尽管价格水平不理想.但Tradeweb数据显示,卖家数量超过买家,鉴於当日MBS市场心态是逢低买入和逢高追涨,这并不异常.
票息3.5%的30年期MBS收高10个跳动点,票息5.5%的30年期MBS收市持平.票息3.5%至5.5%的15年期MBS上涨2-3个跳动点,票息低於3.5%和高於5.5%的15年期MBS则上涨逾1/8大点.票息3.5%至6.0%的MBS较10年期公债利差走阔幅度在1个跳动点至1/8大点之间;票息3.5%和4.0%的MBS较互换利差走坚2个跳动点,票息4%以上的MBS较互换利差持平至略微缩窄.15年期MBS走势落後于30年期,吉利美/房利美MBS涨跌互现,但幅度不大.
美国周四将公布第三季度经常账,12月10日当周初请失业金人数,11月生产者物价指数(PPI),12月纽约联储制造业指数,11月工业生产和产能利用率,费城联邦储备银行指数等数据.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。