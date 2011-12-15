〔金砖国家〕12月14日股汇市收盘纵览

路透12月14日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月14日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低1.41%,报903.95点.

中国股市:沪综指连续第五天下挫,并再创近33个月收盘新低.市场连续下跌後人气匮乏,此前被寄望的中央经济工作会议亦无超预期政策出台,虽有中国石油(601857.SS)勉力护盘但仍难掩颓势.沪综指.SSEC收报2,228.525点,跌20.065点,或0.89%,此前收盘低位为2009年3月18日的2,223.725点.今日上海A股成交额为385亿元人民币,较上日减少25%.[ID:nCN1283712][.SSCN]

香港股市:连续第五个交易日下跌,受资源相关个股拖累.成交清淡的市况料在2011年最後几周内持续,多数多头基金今年表现惨淡.恒生指数.HSI下跌0.5%收报18,354.43点.恒生国企指数.HSCE收低0.69%至9,888.15点.[ID:nCH0090531][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS继续收跌,并重现盘中触及交易区间下限的走势.人民币中间价受疲弱欧元拖累低开,致盘中汇价亦延续颓势.加上年底美元买盘偏多,预计短期内难改弱势.市场则继续关注欧债危机进展.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水245点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3951元.[ID:nCN1284296][CNY/CN]

==============================================================================

印度股市:震荡交投中收低0.8%,因11月通胀数据仍牢牢守在9%上方,令投资者失望.但市场对於央行本周将维持利率不变且可能采取宽松立场的预期升温.指标BSE指数.BSESN收低121.37点,报15,881.14点.[ID:nL3E7NE50G][.BO]

印度汇市:印度卢比再创纪录低位,因通胀数据逊於预估及美国联邦储备理事会(美联储, FED)会议未有新的刺激措施出台,加剧了市场对於资本从印度等新兴经济体的流出速度将加快的担忧.卢比兑美元INR=D2收报53.71/72,盘中曾短暂触及纪录低点54,该低点较上周五收盘下跌3.7%.[ID:nL3E7NE53G][INR/]

==============================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,369.650点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低1.28%,报722.57点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.73%,报31.8150卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.95%,报41.3400卢布.

==============================================================================

巴西股市:拉丁美洲股市下跌至本月来最低点,因意大利公债收益率(殖利率)高企加剧投资者对欧债危机的疑虑.不过巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低1.47%,报56,646点,跌破14日简单移动均线.[ID:nN1E7BD0OV]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元滑落至三周低位,因欧债危机促使银行限制放贷,故投资者或无法再寻求美元来支付贸易金融信贷额度.雷亚尔兑美元BRBY下滑1.24%,报1.8727,盘中曾一度下跌1.36%至1.8750,创11月25日来盘中最低.[ID:nL1E7NE8GF]

==============================================================================

南非股市:收低1.6%,年内迄今为下跌,因全球市场抛售大宗商品冲击Sasol Ltd (SOLJ.J)和Harmony Gold (HARJ.J)等资源类公司股价.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收跌1.6%,报28,252.84点,创11月29日来最低收位.如果该指数2011年收在此水准,则将录得三年来首次年度跌幅;综合指数.JALSH跌1.5%,报31,727.03点.[ID:nL6E7NE59B][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元ZAR=D3盘中一度下滑0.5%至两周低位8.4075.1527GMT时报8.40,周二收盘时报8.36.如果兰特进一步走弱,则将加大未来几个月的通胀压力.汤森路透IFR称,由於美元/兰特突破了周二高位8.3744,所以或会上探8.4630.[ID:nL6E7NE52G][ZAR/](完)