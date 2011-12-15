〔香港新股〕国电科技环保可能缩减IPO规模至原来的一半--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，国电科技环保集团据报将缩减发行规模至原来的一半。
该公司原定於昨晚定价，发行20.8亿股，但据报目前打算发行10.9亿股。募资总额由原来的50.3亿港元缩减至约26.3亿港元（3.39亿美元）。
然而，接近交易的消息人士称，该公司尚未作出决定，最终结果将於周三晚间决定。
该公司给出的价格区间为2.16至2.42港元，2012年市盈率为8.5至9.5倍。中金、苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)担任承销商。
国电科环这一缩减规模的决定进一步反映了香港IPO市场的低迷。海通证券早前推迟其16.7亿美元的上市发行，多只新股上市首日股价亦大跌。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。