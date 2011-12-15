〔香港新股〕国电科技环保可能缩减IPO规模至原来的一半--IFR

路透12月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，国电科技环保集团据报将缩减发行规模至原来的一半。

该公司原定於昨晚定价，发行20.8亿股，但据报目前打算发行10.9亿股。募资总额由原来的50.3亿港元缩减至约26.3亿港元（3.39亿美元）。

然而，接近交易的消息人士称，该公司尚未作出决定，最终结果将於周三晚间决定。

该公司给出的价格区间为2.16至2.42港元，2012年市盈率为8.5至9.5倍。中金、苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)担任承销商。

国电科环这一缩减规模的决定进一步反映了香港IPO市场的低迷。海通证券早前推迟其16.7亿美元的上市发行，多只新股上市首日股价亦大跌。(完)

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