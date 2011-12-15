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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 08:13 BJT

〔中国新股〕中化股份拟於明年上半年登陆A股市场--IFR

路透12月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国中化股份据悉拟於明年上半年登陆A股市场。

该公司计划引入更多承销商加入以中金为首的承销团，一同安排其巨额上交所IPO。该公司已完成上市前的环评工作。

作为中国最大化肥企业及四大石油公司之一，中化股份拟发行不超过265亿股，募资约200-350亿元人民币（31.50–55.13亿美元），将用於中化泉州1,200 万吨／年炼油项目。

中化股份由中化集团和中远集团作为发起人共同发起设立,此次A股IPO前,中化股份总股本为398亿股,其中中化集团持股98%.公司主营业务包括境外石油勘探开发、石油贸易、石油仓储物流、化肥、农药等.(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯

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