〔加拿大个股〕穆迪撤除对嘉汉林业的评级,追随标普和惠誉脚步--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，在加拿大上市的中国林业公司--嘉汉林业TRE.TO决定不支付2016年可转债利息之後,穆迪已撤除对该公司的评级，此前穆迪已将其评级自Caa1降至Ca。
周二，嘉汉林业延期发布第三季财报，且决定不发放977.5万美元利息。
“这项举措暗示，嘉汉林业在到期日30天宽限期後若无法支付款项的话，将出现债务违约，”穆迪分析师Jiming Zhou表示。
公司四个系列的优先及可转债未偿还本金余额总计达18亿美元。嘉汉林业在声明中表示，公司在中国贷款金额总计为7,050万美元。
Zhou指出，若未能在规定期限内发布财报，亦将导致其违反债务契约条款。
穆迪的声明同时表示，由於缺乏充份或合格的信息支持公司评级，穆迪将会撤消给予该公司的评级。
标准普尔及惠誉已经撤除对该公司的评级。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。