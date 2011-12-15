〔加拿大个股〕穆迪撤除对嘉汉林业的评级,追随标普和惠誉脚步--IFR

路透12月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，在加拿大上市的中国林业公司--嘉汉林业TRE.TO决定不支付2016年可转债利息之後,穆迪已撤除对该公司的评级，此前穆迪已将其评级自Caa1降至Ca。

周二，嘉汉林业延期发布第三季财报，且决定不发放977.5万美元利息。

“这项举措暗示，嘉汉林业在到期日30天宽限期後若无法支付款项的话，将出现债务违约，”穆迪分析师Jiming Zhou表示。

公司四个系列的优先及可转债未偿还本金余额总计达18亿美元。嘉汉林业在声明中表示，公司在中国贷款金额总计为7,050万美元。

Zhou指出，若未能在规定期限内发布财报，亦将导致其违反债务契约条款。

穆迪的声明同时表示，由於缺乏充份或合格的信息支持公司评级，穆迪将会撤消给予该公司的评级。

标准普尔及惠誉已经撤除对该公司的评级。(完)

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