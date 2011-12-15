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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 08:25 BJT

(重发)〔表格〕日本12月大型制造业景气判断指数为负4,低於预估--央行短观

(重发以调整格式)

路透东京12月15日电---日本央行周四公布备受关注的短观季度调查报告:

* 12月大型制造业景气判断指数为负4(路透调查预估为负2)

* 12月大型非制造业景气判断指数为正4(路透调查预估为正1)

* 3月大型制造业景气判断指数料为负5(路透调查预估为负3)

* 3月大型非制造业景气判断指数料为零(路透调查预估为正1)

* 大型制造业预计2011/12财年美元兑日圆平均汇率为79.02日圆(9月调查为81.15日圆)

细节如下(括弧内为路透调查预测中值):

2011年12月 2012年3月 2011年9月

-----------------------------------------------------

制造业

--大型 -4 ( -2) -5 ( -3) +2

--中型 -3 -10 -3

--小型 -8 (-15) -17 (-17) -11

非制造业

--大型 +4 ( +1) 0 ( +1) +1

--中型 -4 -8 -8

--小型 -14 (-20) -21 (-23) -19

-----------------------------------------------------

2011/12年

12月调查

资本支出(%)

所有企业 持平

大型企业 +1.4

制造业 +6.2

非制造业 -1.1

中型企业 +6.3

制造业 +21.5

非制造业 -2.4

小型企业 -12.3

制造业 +7.1

非制造业 -22.5

经常性获利

所有企业 -4.8

大型企业 -9.0

制造业 -6.7

非制造业 -10.6

中型企业 +0.8

制造业 -1.9

非制造业 +2.3

小型企业 +7.2

制造业 +0.1

非制造业 +10.3

企业财务状况(指财务无虞者的企业所占比重,减去财务状况吃紧的企业比重)

12月 9月

-------------------------------------------------------------

所有企业 +2 +2

--大型 +15 +16

--中型 +8 +8

--小型 -6 -7

-------------------------------------------------------------

金融机构放贷状况 (指银行放款态度偏松之企业所占比重,减去银行放款偏紧的企业比重)

12月 9月

-------------------------------------------------------------

所有企业 +7 +7

--大型 +16 +16

--中型 +13 +12

--小型 +2 +1

-------------------------------------------------------------

企业聘雇景气判断指数 (指自称员工数过多企业所占比重,减去自称雇员不足之企业比重)

12月 9月

-------------------------------------------------------------

所有企业 +2 +3

--大型企业 +4 +4

--制造业 +6 +5

--非制造业 +1 +3

--小型企业 +1 +3

--制造业 +7 +8

--非制造业 -2 +1

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受访的10,846家企业中,有2,350家为大型企业.调查时间为11月14日至12月14日.

参看相关细节,可点选日本央行网站,网址为(here)

参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]

--编译 肖群英;审校 张涛

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