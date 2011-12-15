(重发)〔表格〕日本12月大型制造业景气判断指数为负4,低於预估--央行短观

南非汇市：兰特兑美元上涨，因金价上涨
兰特自周一以来下跌近1.5%，从上周触及的三个月高位下跌，因一轮风险厌恶情绪和美元反弹拉低新兴市场货币。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透东京12月15日电---日本央行周四公布备受关注的短观季度调查报告:
* 12月大型制造业景气判断指数为负4(路透调查预估为负2)
* 12月大型非制造业景气判断指数为正4(路透调查预估为正1)
* 3月大型制造业景气判断指数料为负5(路透调查预估为负3)
* 3月大型非制造业景气判断指数料为零(路透调查预估为正1)
* 大型制造业预计2011/12财年美元兑日圆平均汇率为79.02日圆(9月调查为81.15日圆)
细节如下(括弧内为路透调查预测中值):
2011年12月 2012年3月 2011年9月
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制造业
--大型 -4 ( -2) -5 ( -3) +2
--中型 -3 -10 -3
--小型 -8 (-15) -17 (-17) -11
非制造业
--大型 +4 ( +1) 0 ( +1) +1
--中型 -4 -8 -8
--小型 -14 (-20) -21 (-23) -19
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2011/12年
12月调查
资本支出(%)
所有企业 持平
大型企业 +1.4
制造业 +6.2
非制造业 -1.1
中型企业 +6.3
制造业 +21.5
非制造业 -2.4
小型企业 -12.3
制造业 +7.1
非制造业 -22.5
经常性获利
所有企业 -4.8
大型企业 -9.0
制造业 -6.7
非制造业 -10.6
中型企业 +0.8
制造业 -1.9
非制造业 +2.3
小型企业 +7.2
制造业 +0.1
非制造业 +10.3
企业财务状况(指财务无虞者的企业所占比重,减去财务状况吃紧的企业比重)
12月 9月
-------------------------------------------------------------
所有企业 +2 +2
--大型 +15 +16
--中型 +8 +8
--小型 -6 -7
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金融机构放贷状况 (指银行放款态度偏松之企业所占比重,减去银行放款偏紧的企业比重)
12月 9月
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所有企业 +7 +7
--大型 +16 +16
--中型 +13 +12
--小型 +2 +1
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企业聘雇景气判断指数 (指自称员工数过多企业所占比重,减去自称雇员不足之企业比重)
12月 9月
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所有企业 +2 +3
--大型企业 +4 +4
--制造业 +6 +5
--非制造业 +1 +3
--小型企业 +1 +3
--制造业 +7 +8
--非制造业 -2 +1
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受访的10,846家企业中,有2,350家为大型企业.调查时间为11月14日至12月14日.
参看相关细节,可点选日本央行网站,网址为(here)
参看日本数据相关新闻,请点选[JP-ECI-CMN]
--编译 肖群英;审校 张涛
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