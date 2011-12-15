〔中国央行〕继续实施稳健货币政策,增强针对性、灵活性和前瞻性

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透北京12月15日电---中国央行周三称,根据中央经济工作会议部署,明年将继续实施稳健的货币政策,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,准确把握好调控的力度、节奏和重点.
央行网站的新闻稿并称,明年要按照总量适度、审慎灵活、定向支持的要求,运用多种货币政策工具,调节好货币信贷,保持社会融资规模合理增长.
此外,并将着力优化信贷结构,加大对社会经济重点领域和薄弱环节,特别是"三农"(农业、农村及农民)、中小企业、保障性住房的支持力度.
同时,明年会继续完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定;加强和改进外汇管理.
周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,保持宏观经济政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394](完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 乔艳红
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。