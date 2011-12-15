《中国报摘》--金融时报12月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国中央经济工作会议指出,明年经济工作要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.
* 其他:
--中国央行称,根据中央经济工作会议部署,将继续实施稳健的货币政策,要准确把握好调控的力度、节奏和重点,按照总量适度、审慎灵活、定向支持的要求,运用多种货币政策工具,调节好货币信贷,保持社会融资规模合理增长.
--国家外汇管理局局长易纲主持召开外管局会议,传达学习中央经济工作会议精神,指出要积极促进贸易投资便利化,加强国际收支统计监测预警,完善外汇储备经营管理,进一步改善国际收支状况,防范和化解异常跨境资金流动风险.
--中国银监会主席尚福林表示,应进一步优化信贷结构,"有保有压",继续严控"两高一剩"行业贷款,支持战略性新兴产业,促进经济结构调整.
--中国证监会主席郭树清要求,适当加快引进合格境外机构投资者(QFII)步伐,增加其投资额度,尽快出台人民币回流资本市场(RQFII)实施办法.(完)
--整理 康熙泽; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。