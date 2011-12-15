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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 08:05 BJT

《中国报摘》--金融时报12月15日

* 头版头条:

--中国中央经济工作会议指出,明年经济工作要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.

* 其他:

--中国央行称,根据中央经济工作会议部署,将继续实施稳健的货币政策,要准确把握好调控的力度、节奏和重点,按照总量适度、审慎灵活、定向支持的要求,运用多种货币政策工具,调节好货币信贷,保持社会融资规模合理增长.

--国家外汇管理局局长易纲主持召开外管局会议,传达学习中央经济工作会议精神,指出要积极促进贸易投资便利化,加强国际收支统计监测预警,完善外汇储备经营管理,进一步改善国际收支状况,防范和化解异常跨境资金流动风险.

--中国银监会主席尚福林表示,应进一步优化信贷结构,"有保有压",继续严控"两高一剩"行业贷款,支持战略性新兴产业,促进经济结构调整.

--中国证监会主席郭树清要求,适当加快引进合格境外机构投资者(QFII)步伐,增加其投资额度,尽快出台人民币回流资本市场(RQFII)实施办法.(完)

--整理 康熙泽; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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