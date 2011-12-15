〔货币市场〕投资者不愿向欧洲银行业提供美元,利率明年料继续上升

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透纽约12月14日电---投资者近期似乎不会向欧洲银行业者出资,尽管各央行努力防止全球融资市场受欧债危机的影响.
评级机构关於可能普遍调降欧元区国家债信评级的警告,更加促使投资者不愿意贷出自己的美元资金.欧元区银行业者对欧元区公债的曝险很大.
美国利率期货等指标显示,市场预期明年中期以前借款成本将进一步上升.
这意味着欧洲银行业者可能更加依赖欧洲央行(ECB)来提供美元融资.
"我们在尽力回避欧洲银行业者的债券,"美国SEI Investments Co的固定收益管理部主管Sean Simko表示.该公司管理着1,790亿美元的资产.
银行间借款成本已经接近2009年6月以来的最高水平.出於投资安全考虑,投资者宁愿买入收益为零的美国公债和机构债,也不愿意向欧洲银行业者提供短期贷款.
三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)USD3MFSR=周三报0.55505%,这是2009年7月以来的最高水平,并高於周二的0.54625%.该利率在过去六个月上涨了一倍以上.
欧洲美元利率期货<0#ED:>和远期利率合约显示,2012年中以前三个月Libor可能进一步上涨10-14个基点,在目前的低利率环境下,这样的涨幅对於银行业者来说非常可观.
分析师表示,欧洲美元利率期货的看跌选择权未平仓合约增加,也暗示交易商正在押注银行间拆借利率明年将继续上升.(完)
--编译 张涛;审校 张荻
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