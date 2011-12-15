〔中国企业〕深圳东阳光药业集团自中行和建行获得41.5亿元贷款--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国银行(3988.HK)(601988.SS)深圳分行作为委托主办行及中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)三峡分行作为共同主办行，将为东阳光集团提供41.5亿元人民币（6.48亿美元）贷款；两家银行将负责等额的贷款资金。
该集团总部位於深圳，旗下的东阳光药业集团担任借款人，这项贷款包括一年期循环信用贷款及七年期定期贷款。
一名知情的银行人士表示，借款人仅须与这两家银行签署贷款协议，内容条款尚待最终定案。
该人士补充说，贷款利率超过中国人民银行基准利率的100%。而贷款资金将作为该制药公司的研发之用。
东阳光集团业务范围包括药业，制铝，以及能源和观光业。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。