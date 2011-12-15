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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 08:16 BJT

〔中国企业〕深圳东阳光药业集团自中行和建行获得41.5亿元贷款--IFR

路透12月15日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国银行(3988.HK)(601988.SS)深圳分行作为委托主办行及中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)三峡分行作为共同主办行，将为东阳光集团提供41.5亿元人民币（6.48亿美元）贷款；两家银行将负责等额的贷款资金。

该集团总部位於深圳，旗下的东阳光药业集团担任借款人，这项贷款包括一年期循环信用贷款及七年期定期贷款。

一名知情的银行人士表示，借款人仅须与这两家银行签署贷款协议，内容条款尚待最终定案。

该人士补充说，贷款利率超过中国人民银行基准利率的100%。而贷款资金将作为该制药公司的研发之用。

东阳光集团业务范围包括药业，制铝，以及能源和观光业。(完)

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--整理 乔艳红; 审校 杨淑祯

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