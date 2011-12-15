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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 08:18 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初跌破支撑位25日移动均线,追随全球市场跌势

路透东京12月15日电---日本股市日经指数周四盘初跌破关键支撑位25日移动均线,追随全球市场跌势,因投资者对欧洲预算新措施的信心下滑,并且意大利公债收益率(殖利率)飙涨助燃对欧元区的忧虑.

日经指数.N225下滑0.8%至8,447.28点,跌破8,491点附近的25日移动均线切入位.东证股价指数.TOPX下降0.7%至732.08点.(完)

--编译 王翔琼;审校 李爽

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