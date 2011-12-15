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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 08:17 BJT

〔韩国股市〕开盘下跌逾1%,炼油商跌幅居前

路透首尔12月15日电---韩国股市周四开盘下跌1.2%,市场买兴疲弱,欧元兑美元挫跌至11个月低位後避险情绪升温,意大利借款成本升至欧元诞生来最高水准.

炼油商跌幅居前, S-Oil(010950.KS)重挫5.2%,SK Innovation(096770.KS)下跌4.7%.

0003GMT,韩国综合股价指数.KS11下挫1.29%,报1,833.77点.

--编译 杜明霞;审校 张若琪

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