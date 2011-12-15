〔中国金融〕证监会主席称将加快引进QFII步伐,尽快出台RQFII实施办法

* 证监会将加快引进QFII的步伐,并增加其投资额度

* 尽快出台RQFII实施办法,扩大港澳地区投资沪深股市的规模

* 中国经济增速将保持较高水平,通胀完全可控

路透上海12月15日电---中国证券监督管理委员会主席郭树清称,适当加快引进合格境外机构投资者(QFII)步伐,增加其投资额度;尽快出台人民币回流资本市场(RQFII)实施办法,逐步扩大港澳地区投资沪深股市实际规模,特别是投资於交易所交易基金(ETF)的规模.

证监会网站刊登的新闻稿引述郭树清表示,中国正处於工业化、城镇化、信息化的高峰时期,国民经济蕴藏着巨大的增长潜力,明年及今後相当一段时期内,中国的增长速度都会保持较高水平,通货膨胀也是完全可以控制下来的.

他指出,中央经济工作会议在部署明年经济工作时强调,要发挥好资本市场的积极作用,有效防范和及时化解潜在金融风险.同时,要深化重点领域和关键环节的改革,完善多层次资本市场.

中国明年宏观经济政策轮廓终於拨云见日,周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394]

郭树清表示,未来的产业升级、科技创新等均对直接融资提出巨大需求,证监会将对场外市场体系建设、债券市场发展、证券发行体制改革和期货市场发展等工作认真研究,力求取得突破;并继续依法严惩内幕交易、虚假披露、操纵市场、利益输送等违法犯罪行为;做好打击非法证券发行和非法经营证券业务活动.

他并称,明年各类基金的经营管理也迫切需要得到加强.证监会将研究加大鼓励各类长期资金投资股票市场的政策措施,支持证券投资基金、养老基金、社保基金、保险公司等机构投资者协调发展,积极引导风险投资(VC)、私募股权投资基金(PE)阳光化、规范化运作.(完)

参看详情,请点选中国证监会网站(here)