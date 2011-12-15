〔中国金融〕进一步优化信贷结构,严厉打击非法金融活动--银监会主席

路透北京12月15日电---中国银行业监督管理委员会主席尚福林周三称,按照中央提出的"稳中求进"的总基调,当前银行业要严守风险底线,并进一步优化信贷结构,严厉打击非法金融活动.

银监会网站发布新闻稿援引尚福林称,银行业要加强外部监管和内控,提高风险管控能力;商业银行加快产品和服务创新,特别要加强小微企业和"三农"金融服务,支持中西部地区经济发展.

银行业将进一步优化信贷结构,"有保有压",继续严控"两高一剩"(高耗能、高污染和产能过剩)行业贷款,支持战略性新兴产业,促进经济结构调整.

尚福林并称,银监会将积极配合有关部门严厉打击非法金融活动,维护正常的金融秩序.

中国明年宏观经济政策轮廓终於拨云见日.周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394] (完)

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