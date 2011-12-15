〔中国金融〕进一步优化信贷结构,严厉打击非法金融活动--银监会主席

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京12月15日电---中国银行业监督管理委员会主席尚福林周三称,按照中央提出的"稳中求进"的总基调,当前银行业要严守风险底线,并进一步优化信贷结构,严厉打击非法金融活动.
银监会网站发布新闻稿援引尚福林称,银行业要加强外部监管和内控,提高风险管控能力;商业银行加快产品和服务创新,特别要加强小微企业和"三农"金融服务,支持中西部地区经济发展.
银行业将进一步优化信贷结构,"有保有压",继续严控"两高一剩"(高耗能、高污染和产能过剩)行业贷款,支持战略性新兴产业,促进经济结构调整.
尚福林并称,银监会将积极配合有关部门严厉打击非法金融活动,维护正常的金融秩序.
中国明年宏观经济政策轮廓终於拨云见日.周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年经济社会发展要突出把握好稳中求进的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.[ID:nCN1283394] (完)
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--发稿 李然; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。