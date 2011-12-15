《中国报摘》--其他报纸重要消息12月15日(I)

**上海证券报**

--国务院发展研究中心金融研究所所长、央行货币政策委员会委员夏斌表示,中国房地产调控的方向需要坚持不变,房地产调控还需要持续一两年.他认为,房地产调控需讲究策略,可以择机出台高额累计交易税逐步替换限购政策.

--新华保险(601336.SS)公告,本从发行中网上资金申购发行的1.27亿股股票将於12月16日(周五)起上市交易.

--上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布,将於2012年1月10日发布上证300指数、上证100指数和上证100等权重指数,以反映上海市场大市值、特大市值蓝筹股票的整体走势.

--海运煤炭网最新数据显示,国家发改委出台煤电价格调控政策以来,煤炭价格连续两周下跌,累计下跌已达17元人民币/吨,但距离发改委800元/吨的限价仍有空间.

**人民日报**

--中央政府与澳门特区政府周三在澳门签署《内地与澳门关於建立更紧密经贸关系的安排》,该协议在服务贸易和贸易投资便利化方面进一步增补内容,包括在服务贸易方面新增3个领域,使总开放领域达46个,并进一步深化开放其中11个领域的市场准入条件,累计总开放措施将达281项.

**21世纪经济报 道**

--投中集团报告显示,2011年中国并购市场持续活跃.前11个月中国并购市场披露完成并购交易超过2,500起,披露交易金额1,094亿美元.就内资投行的排名来看,中信证券(600030.SS)、中金公司和海通证券(600837.SS)暂分列前三位.

--中国大型工程机械生产商--柳工(000528.SZ)日前公告,已与波兰工程机械企业Huta Stalowa Wola(HSW)公司工会组织达成协议,这意味着公司收购HSW项目取得了实质性进展.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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