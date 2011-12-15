《中国债券市场每日交易备忘》--12月15日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国人民银行30亿元人民币三个月期央票上午招标,市场预计中标收益率将持平於3.1618%
农业发展银行至多150亿元七年固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.77%
南京交通集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中国银行和国开行主承
农六师国有资产公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行主承
华联商厦600632.SS6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承
上海巴士公交4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),上海银行主承
重庆高速集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票簿记建档(主体评级AA+),建行和中信银行主承
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二、新债上市:
东亚银行中国公司30亿元两年期固息债1126002,票面利率4.81%
赣粤高速(600269.SS)10亿元一年期短融041152018,票面利率5.15%
华侨城集团14亿元一年期短融041154016,票面利率5.06%
四川铁路投资集团20亿元五年期中票1182384,票面利率5.73%
北京经济技术投资开发总公司14.5亿元五年期中票1182382,票面利率5.73%
华侨城集团14亿元五年期中票1182385,票面利率5.08%
宁夏发电集团6亿元三年期中票1182386,票面利率6.65%
江苏双良科技7.5亿元五年期中票1182383,票面利率6.80%
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三、缴款:
进出口银行150亿元三年期固息债110321,票面利率3.43%
中石化集团50亿元九个月期超短期融资券011104003,票面利率4.60%
北京谷财国资经营公司5亿元七年期固息债,票面利率8.28%
广西农垦集团5亿元一年期短融
贵州开磷集团4亿元五年期中票
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四、还本付息:
央行10亿元一年期央票1001109到期兑付,参考收益率2.3437%
北京基础设施投资公司20亿元10年期浮息债(一年定存基准)048016付息,基本利差2.72%
广西投资集团10亿元10年期固息债058033付息,票面利率4.65%
财政部253.7亿元10年期固息国债080025付息,票面利率2.90%
国开行300亿元10年期投资人选择权(3+7)固息债080223付息,票面利率2.10%
江苏凤凰出版传媒集团10亿元五年期中票0982164付息,票面利率5.40%
新疆天业集团6亿元两年期中票1082218付息,票面利率4.90%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国央行周三称,根据中央经济工作会议部署,明年将继续实施稳健的货币政策,进一步增
强政策的针对性、灵活性和前瞻性,准确把握好调控的力度、节奏和重点.[ID:nCN1285838]
--中国证券监督管理委员会主席郭树清称,适当加快引进合格境外机构投资者(QFII)步伐,
增加其投资额度;尽快出台人民币回流资本市场(RQFII)实施办法,逐步扩大港澳地区投资沪深
股市实际规模,特别是投资於交易所交易基金(ETF)的规模.[ID:nCN1285950]
--央行周三甫公布的金融数据显示,11月新增信贷降至5,622亿元,不过略高於市场预期;而
双双创出年内新低的M2和M1增速,则凸显银行放贷仍受颇多掣肘.分析人士预计,央行後续仍将
多次调降存准率,以为经济注入充足活力,但降息可能目前尚看不出端倪.[ID:nCN1284200]
--周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经
济目标的排序上稳增长和控物价也变的同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现
阶段面临诸多难题的企图.[ID:nCN1283492]
国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息
12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%)
==============================================================================(完)
--整理 边竞; 审校 冉莹/曾菱
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。