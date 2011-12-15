《中国债券市场每日交易备忘》--12月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国人民银行30亿元人民币三个月期央票上午招标,市场预计中标收益率将持平於3.1618% 农业发展银行至多150亿元七年固息债10:00-11:00招标,利率预测均值3.77% 南京交通集团6亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+),中国银行和国开行主承 农六师国有资产公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中国银行主承 华联商厦600632.SS6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行主承 上海巴士公交4亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),上海银行主承 重庆高速集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票簿记建档(主体评级AA+),建行和中信银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 东亚银行中国公司30亿元两年期固息债1126002,票面利率4.81% 赣粤高速( 600269.SS )10亿元一年期短融041152018,票面利率5.15% 华侨城集团14亿元一年期短融041154016,票面利率5.06% 四川铁路投资集团20亿元五年期中票1182384,票面利率5.73% 北京经济技术投资开发总公司14.5亿元五年期中票1182382,票面利率5.73% 华侨城集团14亿元五年期中票1182385,票面利率5.08% 宁夏发电集团6亿元三年期中票1182386,票面利率6.65% 江苏双良科技7.5亿元五年期中票1182383,票面利率6.80% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行150亿元三年期固息债110321,票面利率3.43% 中石化集团50亿元九个月期超短期融资券011104003,票面利率4.60% 北京谷财国资经营公司5亿元七年期固息债,票面利率8.28% 广西农垦集团5亿元一年期短融 贵州开磷集团4亿元五年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 央行10亿元一年期央票1001109到期兑付,参考收益率2.3437% 北京基础设施投资公司20亿元10年期浮息债(一年定存基准)048016付息,基本利差2.72% 广西投资集团10亿元10年期固息债058033付息,票面利率4.65% 财政部253.7亿元10年期固息国债080025付息,票面利率2.90% 国开行300亿元10年期投资人选择权(3+7)固息债080223付息,票面利率2.10% 江苏凤凰出版传媒集团10亿元五年期中票0982164付息,票面利率5.40% 新疆天业集团6亿元两年期中票1082218付息,票面利率4.90% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国央行周三称,根据中央经济工作会议部署,明年将继续实施稳健的货币政策,进一步增 强政策的针对性、灵活性和前瞻性,准确把握好调控的力度、节奏和重点.[ID:nCN1285838] --中国证券监督管理委员会主席郭树清称,适当加快引进合格境外机构投资者(QFII)步伐, 增加其投资额度;尽快出台人民币回流资本市场(RQFII)实施办法,逐步扩大港澳地区投资沪深 股市实际规模,特别是投资於交易所交易基金(ETF)的规模.[ID:nCN1285950] --央行周三甫公布的金融数据显示,11月新增信贷降至5,622亿元,不过略高於市场预期;而 双双创出年内新低的M2和M1增速,则凸显银行放贷仍受颇多掣肘.分析人士预计,央行後续仍将 多次调降存准率,以为经济注入充足活力,但降息可能目前尚看不出端倪.[ID:nCN1284200] --周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经 济目标的排序上稳增长和控物价也变的同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现 阶段面临诸多难题的企图.[ID:nCN1283492] 国家统计局12月18日公布11月房地产价格统计信息 12月27日公布1-11月规模以上工业企业利润 (2011年1-10月25.3%) ==============================================================================(完) --整理 边竞; 审校 冉莹/曾菱