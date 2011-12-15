〔日本热股〕奥林巴斯重挫19.6%,上日提交过去五年的修正後财务报表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京12月15日电---日本奥林巴斯(7733.T)周四重挫19.6%.
该公司周三复原了其存在欺诈的财务账户,解开了13年的骗局,揭露其资产负债表缩水6.55亿美元,这引发市场揣测该公司可能需要并购或出卖资产来修补财务体质.[ID:nCN1284010]
自从10月中旬爆出丑闻後,奥林巴斯股价已经下跌逾一半.(完)
--编译 杜明霞;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。