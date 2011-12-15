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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 08:45 BJT

〔日本热股〕奥林巴斯重挫19.6%,上日提交过去五年的修正後财务报表

路透东京12月15日电---日本奥林巴斯(7733.T)周四重挫19.6%.

该公司周三复原了其存在欺诈的财务账户,解开了13年的骗局,揭露其资产负债表缩水6.55亿美元,这引发市场揣测该公司可能需要并购或出卖资产来修补财务体质.[ID:nCN1284010]

自从10月中旬爆出丑闻後,奥林巴斯股价已经下跌逾一半.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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