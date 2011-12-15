〔美国债市〕机构债利差走阔,FHLMC债券受追捧

IFR纽约12月14日电---机构债利差周三走阔1-2个基点,并吸引中长期投资大户买入,因投资者普遍涌向安全资产.欧债危机忧虑重燃拖累股市走低,且年底临近(各种考量已经在进行),促使投资者追逐较为安全的资产.

机构债走势落後于上涨的公债,但超过互换利差急剧扩大的表现,中长期投资大户似乎在少量买入各个期限的债券,因政府发起企业(GSE)仍受到美国财政部安全网--管理机构(conservatorship)的保护,中长线投资大户吸纳中期券种,但也买入三年期及以内的到期一次偿付和结构化债券.

房贷美宣布,将於12月15日(周四)发行三年期Reference新债,缴款日为12月16日,2014年12月29日到期.商谈利率为三年期公债利率加码34基点.本期债券已获得买盘追捧,特别是这可能成为今年发行的最後一期GSE到期一次偿付的债券.美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)定於12月22日发行另一宗债券,但鉴於GSE融资需求下滑和临近年底,房贷美明天发债可能是满足其今年的融资需求.

房利美(FNMA)标售20亿美元三个月期和六个月期债券(各10亿美元),利率表现不一.三个月期债券(2012年3月14日到期)得标利率为0.010%,比上周低0.1基点;六个月期债券(2012年6月13日到期)得标利率为0.064%,较上周高0.4基点.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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