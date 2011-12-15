〔美国债市〕机构债利差走阔,FHLMC债券受追捧

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
IFR纽约12月14日电---机构债利差周三走阔1-2个基点,并吸引中长期投资大户买入,因投资者普遍涌向安全资产.欧债危机忧虑重燃拖累股市走低,且年底临近(各种考量已经在进行),促使投资者追逐较为安全的资产.
机构债走势落後于上涨的公债,但超过互换利差急剧扩大的表现,中长期投资大户似乎在少量买入各个期限的债券,因政府发起企业(GSE)仍受到美国财政部安全网--管理机构(conservatorship)的保护,中长线投资大户吸纳中期券种,但也买入三年期及以内的到期一次偿付和结构化债券.
房贷美宣布,将於12月15日(周四)发行三年期Reference新债,缴款日为12月16日,2014年12月29日到期.商谈利率为三年期公债利率加码34基点.本期债券已获得买盘追捧,特别是这可能成为今年发行的最後一期GSE到期一次偿付的债券.美国联邦住宅贷款抵押公司(FHLMC)定於12月22日发行另一宗债券,但鉴於GSE融资需求下滑和临近年底,房贷美明天发债可能是满足其今年的融资需求.
房利美(FNMA)标售20亿美元三个月期和六个月期债券(各10亿美元),利率表现不一.三个月期债券(2012年3月14日到期)得标利率为0.010%,比上周低0.1基点;六个月期债券(2012年6月13日到期)得标利率为0.064%,较上周高0.4基点.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。