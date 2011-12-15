〔全球金市〕现货金继上日挫跌後持稳,市场对欧洲的忧虑加剧

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月15日电---现货金继周四持稳.周三大跌3.5%,基金在年底前出售黄金,在意大利公债收益率(殖利率)触及新高後,市场对欧债危机的忧虑加剧.
0035GMT,现货金XAU=微升0.2%至每盎司1,577.89美元,上日录得近三个月来的最大单日跌幅.
美国期金GCcv1跌近1%至1,571.5美元,随後缩减部分跌幅,报1,581.20美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。