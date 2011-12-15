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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 09:05 BJT

〔全球金市〕现货金继上日挫跌後持稳,市场对欧洲的忧虑加剧

路透新加坡12月15日电---现货金继周四持稳.周三大跌3.5%,基金在年底前出售黄金,在意大利公债收益率(殖利率)触及新高後,市场对欧债危机的忧虑加剧.

0035GMT,现货金XAU=微升0.2%至每盎司1,577.89美元,上日录得近三个月来的最大单日跌幅.

美国期金GCcv1跌近1%至1,571.5美元,随後缩减部分跌幅,报1,581.20美元.

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