〔中国公开市场〕三个月央票收益率连续第16次持平於3.1618%--业内人士

美国热股：时代华纳季度营收成长逾11%，股价盘初上涨
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透上海12月15日电---业内人士周四透露,中国人民银行稍早招标发行的30亿元人民币三个月期央票,中标收益率连续第16次持平於3.1618%.
业内人士稍早并透露,央行公开市场今日还进行了100亿元91天期正回购操作.据此计算,本周公开市场净回笼730亿元.
央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.
央票具体结果如下(发行量及发行价的单位均为人民币):
三个月央票 发行量 发行价 收益率 收益率较上次增减
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周四 30亿元 99.22元 3.1618% 0 基点(bp)
上周四 60亿元 99.22元 3.1618% 0 bp(完)
--发稿 李宏薇; 审校 乔艳红
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路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。
道琼工业指数下跌52.72点，或0.26%，至20,037.57点；标准普尔500指数跌5.08点，或0.22%，至2,288点；纳斯达克指数挫11.8点，或0.21%，至5,662.42点。(完) (编译 刘静；审校 母红)