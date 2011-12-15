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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 08:55 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元下滑受意大利标债影响,而公债上扬

路透首尔12月15日电---韩元兑美元周四盘初下滑,在此前海外市场,欧元兑美元跌破1.30.意大利公债收益率(殖利率)触及纪录高位,助燃投资者对於欧元区危机可能失控的担忧.

0025GMT,韩元兑美元报1,159.8,周三收盘为1,156.2.

三年期公债期货12月合约KTBc1上升0.04点至104.65.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,159.8 1,156.2

日圆/韩元JPYKRW=R 14.8508/566 14.8262/364

韩国公债期货KTBc1* 104.65 104.61

韩国综合股价指数.KS11 1,839.35 1,857.75

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 王翔琼;审校 张荻

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