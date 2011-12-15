〔券商观点〕中国明年投资增长不会大降,仍可保持20%左右增幅--中信证券

路透北京12月15日电---针对刚刚结束的中央经济工作会议,中国最大券商--中信证券(600030.SS)周四发布报告认为,稳定经济增长是明年的核心目标,预计明年中国的投资增长不会大幅下降,仍可保持20%左右的增长.

报告并指出,此次会议强调了发展实体经济的重要性,这是对今年出现的依靠金融领域来赢利的现象的反思,这将促使政府出台政策鼓励实业发展和创新,进一步提高全社会的竞争力.

"中央经济工作会议显示保持经济增长是2012年最重要的目标."报告称,"政策导向不变,但操作将明显变化...更多向稳定经济增长倾斜."

报告并称,明年的政策不但将结构调整作为重要的工作内容,而且会通过调结构来促进经济增长.预计届时将有此方面更多措施出台.

此外,中央经济工作会议首次提出要加强风险处理,表明中央面对明年可能出现的潜在风险有比较充分的认识,这将避免突发事件和风险对经济增长造成过大的波动.

周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经济目标的排序上稳增长和控物价也变的同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现阶段面临诸多难题的企图.[ID:nCN1283492]