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货币新闻 | 2011年 12月 15日 星期四 09:32 BJT

〔金属期市〕上海期铜和期锌双双下跌,因欧债危机忧虑加剧

路透吉隆坡12月15日电---上海期铜周四连续第六日下跌,追随隔夜市场上大多数大宗商品的跌势;此前意大利公债收益率(殖利率)蹿升,使市场对欧债危机的忧虑加剧.

0108GMT时,上海期货交易所主力2月期铜合约SCFc3下跌3.5%至每吨53,750元人民币(8,400美元),脱离早些时候所及低位53,420元人民币.

主力2月期锌合约SZNc3下挫2.2%,至每吨14,655元人民币.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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