〔金属期市〕上海期铜和期锌双双下跌,因欧债危机忧虑加剧

南非汇市：兰特兑美元上涨，因金价上涨
兰特自周一以来下跌近1.5%，从上周触及的三个月高位下跌，因一轮风险厌恶情绪和美元反弹拉低新兴市场货币。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透吉隆坡12月15日电---上海期铜周四连续第六日下跌,追随隔夜市场上大多数大宗商品的跌势;此前意大利公债收益率(殖利率)蹿升,使市场对欧债危机的忧虑加剧.
0108GMT时,上海期货交易所主力2月期铜合约SCFc3下跌3.5%至每吨53,750元人民币(8,400美元),脱离早些时候所及低位53,420元人民币.
主力2月期锌合约SZNc3下挫2.2%,至每吨14,655元人民币.(完)
--编译 兰秀娟;审校 龚芳
兰特自周一以来下跌近1.5%，从上周触及的三个月高位下跌，因一轮风险厌恶情绪和美元反弹拉低新兴市场货币。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透2月8日 - 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。目前美国电话电报公司(AT&T)T.N收购时代华纳的程序正在进行中。
路透2月8日 - 印尼主要铜冶炼商PT Smelting的一名主管周三表示，在面临罢工及其他活动之际，美国自由港麦克默伦铜金矿公司已经警告称将会缩减在印尼的采矿活动。