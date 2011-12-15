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亚洲 | 2011年 12月 15日 星期四 09:32 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆期货微升,扭转上日急跌走势

路透悉尼12月15日电---美国谷物期货在周四亚洲盘初走势不一,大豆期货微升,而小麦和玉米几无变动,因市场对欧债危机的忧虑升温,隔夜谷物期货跟随大多数其他商品疲势下挫.

芝加哥期货交易所(CBOT)-3月小麦合约WH2在盘初持平,报每蒲式耳5.81美元.该合约隔夜挫跌3.3%,至小麦合约新低.

3月玉米合约CH2也持稳,报每蒲式耳5.80-3/4美元,周三挫跌2.3%,为11月中旬以来最大单日跌幅.

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