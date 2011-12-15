〔芝加哥期市〕美国大豆期货微升,扭转上日急跌走势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼12月15日电---美国谷物期货在周四亚洲盘初走势不一,大豆期货微升,而小麦和玉米几无变动,因市场对欧债危机的忧虑升温,隔夜谷物期货跟随大多数其他商品疲势下挫.
芝加哥期货交易所(CBOT)-3月小麦合约WH2在盘初持平,报每蒲式耳5.81美元.该合约隔夜挫跌3.3%,至小麦合约新低.
3月玉米合约CH2也持稳,报每蒲式耳5.80-3/4美元,周三挫跌2.3%,为11月中旬以来最大单日跌幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。