〔全球金融〕美联储主席对议员表示,联储不会金援欧洲

路透华盛顿12月14日电---美国国会议员表示,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周三称联储不能也不会向受困欧洲国家政府或金融机构施以援手.

参议员葛兰姆(Lindsey Graham)在与贝南克会晤後向记者表示,"我们非常关切,美国纳税人是否会援助欧洲国家和银行?"

葛兰姆称,"他说不会,且称他没有这样做的意愿或授权."

在贝南克与共和党参议员会晤前一天,美联储周二指出,席卷欧洲金融市场的债务危机是美国脆弱经济复苏的主要风险.

国会议员称,贝南克介绍了欧洲当局遏制欧债危机的举措并回答了提问,但并未透露出美国政策走向的线索.

参议员Orrin Hatch表示,"他非常担心.他的确说道,若欧洲无法解决自己的问题,将会影响到我们,欧洲崩溃将损及我们."(完)