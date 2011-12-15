〔投行观点〕中国中央经济工作会议强调政策稳定性或令市场失望--瑞银

路透北京12月15日电---投资银行瑞银最新研究报告认为,虽然中国中央经济工作会议明确将政策重心由通胀转向经济增长,但是没有证据证明政策会超出逐渐放松的范畴.市场可能会因缺乏政策明显放松或流动性明显改善的信号而略感失望.

报告并称,此次会议显示,保持社会稳定是中国2012年的首要任务,并提出要保持适度的投资规模;政府亦将推动重点领域和关键环节的改革.

"考虑到中国经济的结构性失衡,我们认为对政府而言,不管是实施又一轮大规模的政策刺激、再度快速扩张信贷,还是反转房地产紧缩政策,都是没有必要同时也是无益的,"报告称.

报告并称,虽然中国政府很明显仍偏向于保持经济增长,但似乎也已经认识到解决社保和民生问题的必要性.

同时,会议对维持目前的房地产调控的政策表态,强调鼓励企业投资於"实体经济活动"对於实现长期可持续增长的重要性,似乎表明政府将逐渐降低整体经济对房地产的依赖.

"有意思的是,会议并未像以前那样强调'推进城镇化发展'(这通常等同于建设更多城镇住宅).相反,政策的重心转向了为农民工创造更多就业机会、落实保障措施等,"报告称.

周三结束的中央经济工作会议明确提出,明年继续保持积极财政政策和稳健货币政策,经济目标的排序上稳增长和控物价也变得同等重要,而"稳中求进"的表述也意味着中国要解决现阶段面临诸多难题的企图.[ID:nCN1283492](完)