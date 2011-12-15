《中国报摘》--其他报纸重要消息12月15日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**证券时报**
--中国商务部市场秩序司司长常晓村表示,目前正在起草网络购物条例,将力争列入明年的立法计划.
--大成基金公告显示,自12月14日起对公司旗下基金持有的重庆啤酒进行估值调整,估值价格调整为43.07元.比昨日收盘的47.86元下调了10%,这是大成基金第三次下调重庆啤酒估值.
**经济参考报**
--环渤海动力煤连续第五周下滑,意味着国内动力煤价格的下行态势加剧.国家安全生产监督总局煤炭信息研究院院长黄胜初表示,未来煤炭下滑趋势还将继续,但不会很大,应该可以在月底达到800元人民币/吨的限价.
**经济日报**
--中国内陆首个保税港区--重庆两路寸滩保税港区全面建成并通过国家验收.在二期规划建设中,该保税区由以前的保税物流为主调整为保税物流和保税加工并重,成为西部企业引进来的通道和走出去的桥头堡.
**东方早报**
--吉利汽车(0175.HK)公关总监杨学良透露,公司计划在明年年底前开始在英国销售旗下的帝豪汽车,并视销售情况择机进入欧洲其他市场.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 周晓峰/苏丹; 审校 丁淑琴
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。