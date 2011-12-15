《中国报摘》--其他报纸重要消息12月15日(II)

**证券时报**

--中国商务部市场秩序司司长常晓村表示,目前正在起草网络购物条例,将力争列入明年的立法计划.

--大成基金公告显示,自12月14日起对公司旗下基金持有的重庆啤酒进行估值调整,估值价格调整为43.07元.比昨日收盘的47.86元下调了10%,这是大成基金第三次下调重庆啤酒估值.

**经济参考报**

--环渤海动力煤连续第五周下滑,意味着国内动力煤价格的下行态势加剧.国家安全生产监督总局煤炭信息研究院院长黄胜初表示,未来煤炭下滑趋势还将继续,但不会很大,应该可以在月底达到800元人民币/吨的限价.

**经济日报**

--中国内陆首个保税港区--重庆两路寸滩保税港区全面建成并通过国家验收.在二期规划建设中,该保税区由以前的保税物流为主调整为保税物流和保税加工并重,成为西部企业引进来的通道和走出去的桥头堡.

**东方早报**

--吉利汽车(0175.HK)公关总监杨学良透露,公司计划在明年年底前开始在英国销售旗下的帝豪汽车,并视销售情况择机进入欧洲其他市场.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/苏丹; 审校 丁淑琴

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