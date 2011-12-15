〔美国政经〕两党围绕减税议案僵持不下,政府或将停摆

路透华盛顿12月14日电---美国政府周三面临今年第三次即将停摆的可能,因国会议员在税收和开支上的争执变得更加胶着.

数位助理表示,由於达成协议的时日无多,美国总统奥巴马在白宫会见了参议院民主党领袖里德及其党内高层,讨论迫在眉睫的最後期限.

以奥巴马为首的民主党拒绝签署能让联邦机构周五之後继续运转的1万亿(兆)美元政府融资议案.他们首先是希望共和党同意一项为1.6亿美国民众延长薪资税减税的折中协议.

周二共和党主导的众议院通过了自己版本的薪资税减税议案,其中不含对富有阶层徵收附加税.里德立即宣称,会在民主党主导的参议院上将该议案否决掉.

但美国参议院共和党领袖麦康奈尔周三阻止了里德要求迅速投票表决的努力,称希望先把关注点转向政府融资议案上.

此次政治博弈是华府陷入僵局的最新例子,这已使得公众对国会的信心触及纪录低位.

一位共和党高级助理表示,他仍认为两党均会做出巨大让步.

"任何一方都不希望在圣诞节就快来临之前因政府关门或是增税问题而受到责难,"此助理表示.

白宫表示,在12月31日最後期限前达成协议仍是有希望的.

两党领袖均担忧,若不能延长减税措施,或会在2012大选年遭遇选民抵触.(完)