《外汇动态》美元/韩元勉力守在1,160上方,观望当局和出口商举动

0124GMT---美元/韩元KRW=KFTC受海外基金买需提振上升,成交淡静,汇价勉力持守在1,160上方.

交易员曾预料,韩国外汇当局将在该水准上方入市干预抛售美元,韩国出口商在过去两个交易日也在此水准上方出脱美元/韩元以结算.

美元/韩元升0.4%至1,160.5,开盘报1,163.0.一些交易员怀疑,由於警惕干预和出口商卖出,美元/韩元今日收盘能否站稳在1,160上方.

他们并称,美元/韩元可能越过1,160水平,但目前涨幅料受限,其上档阻力位在1,164.8附近.

外资银行驻韩国的一位交易员指出,"若无与外国抛售韩股相关的大量买需,我认为美元/韩元不会继续大幅走高.外资正抛售股票,但他们在买入债券."

外国投资者卖超564亿韩元(4,878万美元)的韩国股票,同时买超1,810亿韩元的韩国公债期货.(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]